Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации

Экс-заместителя председателя российского правительства Аркадия Дворковича избрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на этом посту он заменил Кирсана Илюмжинова.

Выборы состоялись в среду в Батуми, в Грузии, передает РИА «Новости».

Дворкович заявил, что после победы на выборах собирается приступить к преобразованию ФИДЕ.

«Очень рад, что мы победили в выборах, это очень важно, и теперь можно приступить к преобразованию FIDE, к реформам. Это должна быть солидная и серьезная международная организация», – передает слова Дворковича ТАСС.

Ранее стало известно, что британский гроссмейстер Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов президента ФИДЕ в пользу Дворковича.

В его поддержку также выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Дворкович заменил на этом посту Кирсана Илюмжинова, который возглавлял организацию с 1995 года. Его пытались отстранить от управления, объясняя это тем, что он находится под санкциями минфина США.