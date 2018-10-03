Британский гроссмейстер снялся с выборов президента ФИДЕ в пользу Дворковича

Британский гроссмейстер Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в пользу Аркадия Дворковича.

На пост главы организации, кроме председателя совета директоров ОАО «РЖД» Аркадия Дворковича, претендует только вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, отмечает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).

Шорт снял свою кандидатуру в пользу Дворковича pic.twitter.com/HQGWP0BImj — RCF (@ruchess_ru) 3 октября 2018 г.

Выборы нового президента состоятся в среду, 4 октября, на конгрессе ФИДЕ в Батуми. Макропулос ранее обвинял Дворковича в использовании дипломатических связей для агитации, но комиссия по этике ФИДЕ признала Дворковича невиновным.

В поддержку Дворковича выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Нынешний президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, отказался баллотироваться на должность. Его пытаются отстранить от управления, объясняя это тем, что он находится под санкциями Минфина США якобы за помощь правительству Сирии, сообщает «Интерфакс».