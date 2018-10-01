«Мисс Финляндия» поблагодарила россиян за поддержку

Новая «Мисс Финляндия», 23-летняя Алина Воронкова, удивилась оказанному ей россиянами вниманию и поблагодарила их за поддержку.

«Внимание к моей персоне в России стало большим сюрпризом. Мама мне рассказала, что по телевизионным каналам показывают мои фото из Instagram и рассказывают, что в конкурсе «Мисс Финляндия» победила наполовину русская. Спасибо за все внимание, я очень благодарна, для меня это только позитив и очень приятный факт», – цитирует Воронкову РИА «Новости».

Она рассказала, что к конкурсу готовилась три года. «Работала и здесь, и за границей, ходила на разные съемки, училась, как правильно говорить, ходить», – пояснила она. Девушка считает, что весь год будет находиться в состоянии восторга, испытанного во время объявления результатов конкурса.

Воронкова отметила, что с родителями дома говорит по-русски, а на работе и учебе – на финском. При этом она чувствует себя финкой, так как родилась и выросла в Финляндии.

Она изучала русскую литературу в университете Восточной Финляндии, через год планирует продолжить обучение в университете Хельсинки.

Напомним, в конце сентября жительница Хельсинки с русскими корнями Алина Воронкова стала обладателем титула «Мисс Финляндия». Мать Воронковой Светлана – ингерманландская финка, отец Дмитрий – русский.