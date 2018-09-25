«Мисс Финляндии» стала русская

Жительница Хельсинки с русскими корнями Алина Воронкова стала обладателем титула «Мисс Финляндия».

«Алина Воронкова завоевала титул «Мисс Финляндия». Первой «наследной принцессой» стала Ээви Ихалайнен, третье место досталось Йенни Лаппалайнен», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов конкурса.

Публикация от ALINA VORONKOVA (@alinavoronkova_) 29 Сен 2018 в 4:25 PDT

Воронковой 23 года, ее рост 170 см, вес 58 кг, параметры – 86-65-96. Мать Воронковой – ингерманландская финка Светлана, отец Дмитрий – русский. В семье девушки принято общаться по-русски.

Алина Воронкова имеет диплом бакалавра.

Теперь она будет готовиться к конкурсу «Мисс Вселенная».