Прилепин дал совет Пашинину и Вакарчуку по поводу Донбасса

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3 октября, среда | Последнее обновление — 14:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Израиль заявил о планах военных операций в Сирии после поставок С-300
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет
В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го
Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву
Теперь Скрипаль предал и британцев
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Слова не могут быть уголовно наказуемы
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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От Рейхстага потянуло бензинчиком
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, что, когда AfD достигнет 20 процентов поддержки населения, должно произойти что-то страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
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Откуда берутся АУЕвшие дети
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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