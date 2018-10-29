Авиакомпании «Якутия» запретили международные перевозки

Росавиация наложила запрет на осуществление международных перевозок авиакомпанией «Якутия», он начнет действовать с 5 ноября.

«Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых – недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей и др.», – сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что проблемы в области поддержания летной годности воздушных судов стали причинами длительных задержек рейсов авиакомпании на международных и внутренних направлениях. В течение года программа полетов авиаперевозчика сокращалась, но в сентябре задержки достигли почти 20-процентного значения.

«Чартерная программа АО «Авиакомпания «Якутия» на ноябрь 2018 года Росавиацией уже не рассматривалась. На регулярные международные направления до следующего года компания реализовала немногим более 450 билетов. Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объеме в установленном законом порядке», – говорится в сообщении.

Полеты запрещены с 5 ноября.

Воздушный флот АО «Авиакомпания «Якутия» состоит из пяти самолетов Boeing 737-800, шести самолетов Ан-24РВ, трех самолетов DHC-8-311 и четырех RRJ-95LR-100. Компания занимает 18 место из 35 компаний, которые обслужили за девять месяцев 99,5% всех пассажирских перевозок.

В начале октября с самолетом этой авиакомпании произошел инцидент: Sukhoi SuperJet 100, летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился на аэродроме Якутска, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. Четыре человека обратились в медпункты. Росавиация тогда сообщила, что Sukhoi SuperJet 100 эксплуатировался с неисправностью.