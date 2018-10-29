Авиакомпании «Якутия» запретили международные перевозки

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29 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
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Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

Талибы, задержанные на пакистано-афганской границе, наверняка не последниеФото: Omar Sobhani/Reuters
Соединенные Штаты выдвинули настоящий ультиматум своему важнейшему союзнику в Южной Азии – Пакистану. Страна лишена сотен миллионов долларов финансовой помощи, а политики описывают происходящее как «крупнейший кризис доверия». Что происходит? Почему недавний партнер внезапно оказался едва ли не предателем Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
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Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
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Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону

Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...
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          Авиакомпании «Якутия» запретили международные перевозки

          29 октября 2018, 20:17

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Росавиация наложила запрет на осуществление международных перевозок авиакомпанией «Якутия», он начнет действовать с 5 ноября.

          «Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых – недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей и др.», – сообщается на сайте Росавиации.

          Отмечается, что проблемы в области поддержания летной годности воздушных судов стали причинами длительных задержек рейсов авиакомпании на международных и внутренних направлениях. В течение года программа полетов авиаперевозчика сокращалась, но в сентябре задержки достигли почти 20-процентного значения.

          «Чартерная программа АО «Авиакомпания «Якутия» на ноябрь 2018 года Росавиацией уже не рассматривалась. На регулярные международные направления до следующего года компания реализовала немногим более 450 билетов. Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объеме в установленном законом порядке», – говорится в сообщении.

          Полеты запрещены с 5 ноября.

          Воздушный флот АО «Авиакомпания «Якутия» состоит из пяти самолетов Boeing 737-800, шести самолетов Ан-24РВ, трех самолетов DHC-8-311 и четырех RRJ-95LR-100. Компания занимает 18 место из 35 компаний, которые обслужили за девять месяцев 99,5% всех пассажирских перевозок.

          В начале октября с самолетом этой авиакомпании произошел инцидент: Sukhoi SuperJet 100, летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился на аэродроме Якутска, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. Четыре человека обратились в медпункты. Росавиация тогда сообщила, что Sukhoi SuperJet 100 эксплуатировался с неисправностью.


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