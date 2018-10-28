Депутат Рады вызвал полицию из-за людей в пионерских галстуках на ретро-дискотеке

Депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев рассказал, что вызвал полицию, когда увидел на ретро-дискотеке, посвященной восьмидесятым годам 20-го века, людей в пионерских галстуках и пилотках.

Арьев написал в Facebook, что пошел с женой в киевский Дворец спорта на Дискотеку 80-х и встретил там «провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой».

Он добавил, что вызвал из-за «нарушителей» полицию, отметив, что те вели себя «как типичные советские люди».

Депутат также разместил видео, на котором видно мужчин в красных пионерских галстуках и пилотках.

По словам Арьева, когда на место прибыли правоохранители, посетители дискотеки сняли пионерскую атрибутику.



«Заявление в полицию написал. Больше их не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», – добавил депутат.

Напомним, летом националисты в Одессе сняли с прохожих одежду с серпом и молотом.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, признают УПА* (организация запрещена в России) борцами за независимость страны, а Великую Отечественную войну предписывают называть только Второй мировой.