Кадыров: Между Чечней и Ингушетией никогда не будет войны или ссоры

Вопрос по административной границе между Чечней и Ингушетией закрыт, между республиками никогда не будет войны и ссоры, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы приняли решение – раз и навсегда закончить спорный вопрос, который всегда обсуждался. Этот вопрос для нас закрыт: соглашение подписано, законы приняты. Для меня как главы ЧР вопрос закрыт. Между нами никогда не будет войны, ссоры», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что соглашения подписано ради улучшения экономических, культурных, политических и братских отношений между двумя граничащими республиками, однако некоторые люди, по словам главы Чечни, этого не понимают.

«Поймут, нужно время», – уверен Кадыров.

Глава Чечни добавил, что планов относительно объединения двух республик нет.

«Это наша территория, и ингушская территория. Вопрос границы закрыт. Укрупнение регионов в целом для России не приемлемо. Вопрос в России не стоит. В сегодняшней России не актуален», – заключил он.

Ранее представители тейпов ортсхой, проживающих как в Ингушетии, так и в Чечне, назвали соглашение о границе с Чечней благом, а также призвали не подстрекать к войне. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин также заявлял, что вопрос установления административной границы между Чечней и Ингушетией не должен решаться на митингах.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты, однако в октябре митингующие решили приостановить акции.