При наводнении на Кубани пострадали 60 человек

В Краснодарском крае из-за наводнения и схода селей пострадали 60 человек, двое пропали без вести, сообщили в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что, «по уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», передает РИА «Новости».

Он добавил, что госпитализированы девять человек, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно.



Ранее сообщалось, что автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановили.

Напомним, из-за сильных ливней в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Порядка 30 населенных пунктов затопило, от стихии также пострадали железнодорожные пути, станции и дороги.

В Сети появились видео, на которых потоки воды сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.

СК возбудил дело по факту гибели людей из-за наводнения.