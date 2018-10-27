Автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановили после обильных осадков – мост через реку Макопсе на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи, открыт для всех типов транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье» (филиал Росавтодора).

В сообщении указывается, что мост через Макопсе «вместе с подходами открыт для движения без ограничений для грузового, легкового и общественного транспорта». Таким образом, «автомобильное сообщение между городами Сочи и Туапсе возобновлено в полном объеме», передает ТАСС.

В пресс-службе Упрдора пояснили, что пуск был поэтапным – сначала движение открыли для легкового транспорта, а после для грузовиков.

Отмечается, что при ремонте моста не применялись временные конструкции.

«Там не будет временных конструкций – используются постоянные решения, чтобы открыть движение сразу по двум полосам и иметь возможность пропускать тяжеловесный транспорт, такой как бензовоз и поезда продовольственные», – добавили в ведомстве.

В Краснодарском крае был введен режим ЧС: сильные ливни привели к затоплению около 30 населенных пунктов, а также железнодорожных путей, станции и дороги. Кроме того, стихия разрушила несколько мостов и подходы к ним.

Сообщалось, что в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтоплено порядка 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков. В Сети появились видео, на которых потоки воды сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.

Число погибших в наводнении выросло до шести человек. СК возбудил по данному факту уголовное дело.