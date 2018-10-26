По факту гибели людей из-за наводнения на Кубани возбуждено дело

Следственным отделом по городу Туапсе было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате наводнения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Было возбуждено дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», следует из сообщения на сайте ведомства.

По данным следствия, 24 октября погибла 71-летняя женщина; ее тело нашли около ее частного дома в селе Кривенковском. Позже в этом же селе в затопленной водой квартире на первом этаже было обнаружено тело 81-летнего мужчины.

Смерть двух граждан наступила «в результате асфиксии при утоплении в воде», следует из предварительных выводов судебно-медицинской экспертизы

Также в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, упавшей из-за сильного потока воды в водосточную яму.

Женщину унесло течением; ее местонахождение не установлено.

Кроме того, «следователи выехали по сообщению об обнаружении тел трех человек в станице Кабардинской Апшеронского района и тела мужчины в городе Хадыженске». Организованы доследственные проверки, причины смерти граждан устанавливаются.

Ранее сообщалось, что число погибших в наводнении, вызванном сильными ливнями на Кубани, выросло до шести человек.

В Краснодарском крае введен режим ЧС. Из-за сильных ливней в регионе затоплены около 30 населенных пунктов, а также железнодорожные пути, станции и дороги. Стихия разрушила несколько мостов и подходы к ним.

В Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтопило более 1,6 тыс. жилых домов и почти полторы тысячи приусадебных участков. В Сети появились видео, на котором потоки воды сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.