Путина защитили от злых духов

Президенту России Владимиру Путину подарили охотничий пояс в хантымансийском Музее природы и человека и рассказали легенду местных народов о создании мира.

Одна из сотрудниц музея, сказительница и хранительница традиций Мария Волдина спела главе государства песню и подарила ему кожаный охотничий пояс, передает «Интерфакс».

Пояс был украшен костяными и металлическими пластинами, в него вшиты амулеты местных охотников, оберегающие от злых духов, бед и напастей.

В августе Путину подарили мини-гравюру с изображением царей династии Романовых.

В октябре президент рассказал, что охрана отбирает у него подарки.