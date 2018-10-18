Путин рассказал, как охрана отбирает у него подарки

На пленарной сессии клуба «Валдай» сыровар из Истринского района Подмосковья Олег Сирота рассказал, что девять раз пытался передать президенту Владимиру Путину сыр, но охрана всякий раз его изымала; глава государства в ответ рассказал о похожей истории с подаренным ему вином.

Олег Сирота поблагодарил Путина за санкции, благодаря которым в сельском хозяйстве произошел серьезный рост. Он рассказал, что в ближайшее время намерен выводить свой сыр на международный рынок – от российского сыра «содрогнутся Мюнхен, Вена и Берлин».

Путин в шутку уточнил:

«Содрогнутся потому что вкусный, или от запаха?»

Сирота также рассказал, что девять раз пытался передать президенту сыр, однако его всякий раз забирала охрана.

«Она у вас хорошо работает», – заметил сыровар.

«Или ест», – пошутил Путин.

Сирота поинтересовался, дошел ли до президента хоть раз этот сыр, или его охранники сами его съели.

«Съели сами. Я вам расскажу, и это не шутка. Мне подарили несколько бутылок вина. Сотрудники охраны спрашивают: «Будем проверять или сами выпьете?» Я говорю: «Проверяйте». Тем более, что сам не очень употребляю», – рассказал Путин.

Путин: Мне подарили несколько бутылок вина. Сотрудники охраны спрашивают: «Будем проверять или сами выпьете?» Я говорю: «Проверяйте», тем более, что сам не очень употребляю pic.twitter.com/dco3KcfJUF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2018 г.

Также сыровар задал президенту вопрос: что будет, если санкции отменят, - продолжит ли государство поддержку сельского хозяйства в прежнем объеме?

«Что касается санкций, то мы не видим, что что-то будут отменять. Спите спокойно. Чем дольше это продолжается, тем меньше шансов вернуться на наш рынок тем, кто с него ушел. Если вы обеспечите качество, а вы уже это делаете, судя по тому, что собираетесь выходить на европейский рынок, то им трудно будет конкурировать – у вас будет меньше издержек. Особенно если вы выстроите отношения с сетями», – заявил Путин.

Он добавил, что производители все равно должны быть готовы к конкуренции.

«Нельзя исходить из того, что мы всегда будем хватать и не пущать. Нельзя допускать, чтобы из-за этого качество продукции падало, нужно создавать конкуренцию на рынке, как минимум между отечественными производителями. Но объемы поддержки сельского хозяйства не будут снижаться», – заявил Путин.