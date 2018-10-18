Путин рассказал, как охрана отбирает у него подарки

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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Настоящая демократия возможна и на Северном Кавказе

Дмитрий Моргулис, бывший главный редактор газеты «Обзор»
Самое глубокое впечатление месяца – митинги в Ингушетии. Точнее, то, как они проходят и чем все в итоге заканчивается. Это что-то необычное для современной России. Почему всё именно так? Подробности...
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Керчь, мы с тобой, мы рядом

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот ты на работе, это обычный такой день. Суета, головняк, коллеги, которые не все одинаково приятны. А потом тебе звонят и говорят, что в колледже, где учится твой ребенок, взрыв. Что надо ехать на опознание. Какое опознание? Подробности...
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          Путин рассказал, как охрана отбирает у него подарки

          18 октября 2018, 17:18

          Текст: Сергей Гурьянов

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          На пленарной сессии клуба «Валдай» сыровар из Истринского района Подмосковья Олег Сирота рассказал, что девять раз пытался передать президенту Владимиру Путину сыр, но охрана всякий раз его изымала; глава государства в ответ рассказал о похожей истории с подаренным ему вином.

          Олег Сирота поблагодарил Путина за санкции, благодаря которым в сельском хозяйстве произошел серьезный рост. Он рассказал, что в ближайшее время намерен выводить свой сыр на международный рынок – от российского сыра «содрогнутся Мюнхен, Вена и Берлин».

          Путин в шутку уточнил:

          «Содрогнутся потому что вкусный, или от запаха?»

          Сирота также рассказал, что девять раз пытался передать президенту сыр, однако его всякий раз забирала охрана.

          «Она у вас хорошо работает», – заметил сыровар.

          «Или ест», – пошутил Путин.

          Сирота поинтересовался, дошел ли до президента хоть раз этот сыр, или его охранники сами его съели.

          «Съели сами. Я вам расскажу, и это не шутка. Мне подарили несколько бутылок вина. Сотрудники охраны спрашивают: «Будем проверять или сами выпьете?» Я говорю: «Проверяйте». Тем более, что сам не очень употребляю», – рассказал Путин.

          Также сыровар задал президенту вопрос: что будет, если санкции отменят, - продолжит ли государство поддержку сельского хозяйства в прежнем объеме?

          «Что касается санкций, то мы не видим, что что-то будут отменять. Спите спокойно. Чем дольше это продолжается, тем меньше шансов вернуться на наш рынок тем, кто с него ушел. Если вы обеспечите качество, а вы уже это делаете, судя по тому, что собираетесь выходить на европейский рынок, то им трудно будет конкурировать – у вас будет меньше издержек. Особенно если вы выстроите отношения с сетями», – заявил Путин.

          Он добавил, что производители все равно должны быть готовы к конкуренции.

          «Нельзя исходить из того, что мы всегда будем хватать и не пущать. Нельзя допускать, чтобы из-за этого качество продукции падало, нужно создавать конкуренцию на рынке, как минимум между отечественными производителями. Но объемы поддержки сельского хозяйства не будут снижаться», – заявил Путин.


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