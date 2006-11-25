Путину сделали «царский» подарок

Во время посещения Омска президент Владимир Путин получил в подарок мини-гравюру с изображением царей династии Романовых.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков «подарил Владимиру Путину гравюру омского «левши» – микроминиатюриста Анатолия Коненко», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы руководителя региона.

Гравюра, на которой изображены 18 российских царей династии Романовых, была создана в 1997 году. Портреты сделаны из тонких пластинок из бивня мамонта, а подписи – на рамках из серебра и олова. Миниатюра находилась в музее им. Михаила Врубеля.

Как объяснил подарок губернатор, о создании Омска заговорили при первом Романове, Михаиле Федоровиче, город был заложен при Петре I, область – при Александре I, а побывал в регионе только Николай II, который заложил Успенский собор.

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко со своими работами попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2009 году он создал самую маленькую в мире книгу с повестью Николая Гоголя «Шинель» размером 30 на 32 миллиметра. В ноябре 2006 года Коненко напечатал 14 книжек с алфавитами народов мира, каждая из которых умещается в маковом зернышке.