Российские адмиралы ответили на слова об усилении России в Атлантике

Бывшие командующие Северного и Балтийского флотов России прокомментировали заявление командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго, который заявил о наращивании присутствия России в Северной Атлантике и Арктики.

«Отдельного усиления подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не наблюдаю. Северный флот обладает сильной группировкой сил в районе Атлантики. По данным открытых источников, в ВМФ России находятся порядка 60 атомных и дизельных подлодок, большая часть из которых – на Северном флоте», – сказал адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом в 1999-2001 годы.

Командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев считает, что Россия и США ориентируются на вероятного «друга» и вероятного «противника», по его мнению, у обеих стран есть подводные силы, действующие по всему Мировому океану.

«Речи о явном расширении присутствия подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не идет, однако можно говорить об усилении боеготовности наших кораблей», – подчеркнул Валуев, передает РИА «Новости».

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, возглавляющий Объединенное командование сил НАТО, ранее предупредил о возможности российских подлодок нанести удар по любой европейской столице.

По его словам, Россия расширила присутствие подлодок в Северном Ледовитом океане и в Северной Атлантике, «они действуют в местах, где не действовали раньше». Фогго утверждает, что свыше 20 из более чем 40 российских субмарин входят в состав Северного флота.