Американский адмирал оценил вероятность удара России «Калибрами» по Европе

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, возглавляющий Объединенное командование сил НАТО в Неаполе, заявил, что подлодки России способны нанести удар по любой европейской столице.

Он подчеркнул, что Россия продолжает вкладывать средства в «очень эффективные» подлодки, которые представляют большую опасность.

«Они являются самыми умелыми нашими противниками», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

В частности, Фогго заявил, что подлодки проекта «Варшавянка», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», из тех мест, где «россияне их задействуют», могут «поразить любую европейскую столицу».

«Станут ли они это делать? Я так не думаю, но тем не менее нам нужно быть осведомленными о том, где они находятся в любой момент времени», – добавил он.

По его словам, Россия расширила присутствие подлодок в Северном ледовитом океане и в северной Атлантике, «они действуют в местах, где не действовали раньше». Фогго считает, что свыше 20 из более чем 40 российских субмарин входят в состав Северного флота.

Фогго призвал НАТО вкладывать деньги в развитие средств обнаружения подлодок. По его словам, необходимо «бросать им вызов, где бы они ни находились, и знать, где они».

«Мы больше не можем принимать как данность возможность несобранно ходить во всех океанах», – добавил он.

Напомним, Фогго заявлял, что российские подводные лодки сегодня, возможно, являются одними из самых бесшумных и смертоносных в мире.