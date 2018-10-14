Из собора в Солсбери попытались украсть хартию вольностей

Полиция Великобритании задержала мужчину, который попытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, сообщают местные СМИ.

В данный момент 45-летний подозреваемый находится в отделении полиции города Мелкшем, куда его доставили для допроса. Ему вменяется попытка кражи, хранение наступательного оружия и нанесение ущерба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 25 октября, около 17.00 по местному времени (19.00 мск).

Представитель правоохранительных органов сообщил, что после того как «была совершена попытка разбить стеклянную коробку», в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который соответствовал описаниям очевидцев.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а экземпляр документа не был поврежден.

Напомним, к британскому городу Солсбери приковано внимание всего мира после того, как там в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Дом Скрипаля в Солсбери стал популярен у российских туристов и журналистов. Сообщалось также, что в этом городе после инцидента с отравлением обрушились цены на жилье.

В конце сентября издание The Guardian сообщало, что власти Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города.