В Солсбери обрушились цены на жилье

После инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года цены на жилье в британском Солсбери резко обрушились, сообщают СМИ.

Цены на жилье в Солсбери упали почти на 10% с момента отравления – с мая по июль средняя стоимость дома в этом городе составляла 299 тыс. 207 фунтов стерлингов, в предыдущие три – 328 тыс. 243 евро, пишет The Guardian.

Анализ компании Cashback Remortgages показывает падение цен на 8,8%, хотя во всем графстве Уилтшир стоимость жилья снизилась на 1,9% за тот же период. В других регионах страны цены и вовсе выросли.

Агенты по недвижимости говорят, что интерес со стороны покупателей к жилью в Солсбери рухнул после отравлений. Сейчас рынок живет за счет внутренних продаж, хотя ранее около 65% рынка составляли покупатели из других районов Британии.

В итоге доходы агентств по недвижимости в Солсбери значительно упали, одна из компаний закрылась.

Напомним, в начале марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Британия заявила, что они подверглись воздействию нервно-паралитического боевого вещества «Новичок», а обвинили в отравлении Россию. Позже в соседнем Эймсбери отравились еще два человека, один из которых погиб. Этот инцидент Лондон связал с отравлением Скрипалей.

В конце сентября The Guardian писал, что власти Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города.