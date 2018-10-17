Названо ключевое условие победы в военном конфликте России и США

«Уничтожение спутников является ключевым условием победы в случае возникновения военного конфликта, например, между Россией и США», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Американские СМИ сообщили о завершении в России испытаний новой антиспутниковой ракеты, которая должна быть готова к 2022 году.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что у России еще с советских времен есть ракеты для уничтожения спутников. Сообщения американских СМИ о проведении Россией испытаний таких ракет указывает на модернизацию подобных вооружений.

Он отметил важность этого оружия, без которого немыслима победа в современных военных конфликтах. «Надо сбивать спутники, которые обеспечивают ведение разведки над нашей территорией перед началом военных действий, и спутники, которые решают задачи навигационного обеспечения вражеских войск на нашей территории и прилегающей к нашим границам», – сказал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что благодаря уничтожению спутников возможности военной группировки сил противника «падают во много раз». «Уничтожение спутников является ключевым условием победы в случае возникновения военного конфликта, например, между Россией и США», – сказал Сивков.

Эксперт не связывает усилия России по модернизации подобных ракет с планами США размещать в космосе ядерные вооружения, но отметил, что США и Китай обладают подобными ракетами и тоже совершенствуют их. По его словам, американцы могут уничтожать спутники с помощью ракет SM-3 морского базирования. Однако «российские ракеты могут сбивать спутники на более высоких орбитах».

«Американцы доминируют в космосе. У них около 400 военных спутников, у нас в четверо меньше, поэтому мы вынуждены принимать меры к тому, чтобы в случае необходимости нейтрализовать американские спутники», – пояснил Сивков.

Говоря о технических особенностях противоспутниковых ракет, эксперт отметил, что она выстреливается из самолета и «наводится как обычная ракета». «Как правило, спутник поражается кинетическим ударом, но может и динамическим, то есть с помощью взрывчатки», – подытожил Константин Сивков.

О том, что Россия проводит испытания антиспутниковой ракеты, сообщили источники CNBC со ссылкой на отчеты американской разведки. Якобы в сентябре в ходе испытаний была проверена совместимость истребителя МиГ-31 с муляжом ракеты. Учения завершились в эту среду. В 2019 году пройдут пуски имитаций с летательных аппаратов. Ракета должна поступить на вооружение к 2022 году.

В сентябре сообщалось, что самолеты МиГ-31 могут получить возможность сбивать спутники.