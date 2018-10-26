Американская пресса рассказала об испытаниях в России противоспутниковой ракеты

Россия проводит испытания ракеты, которая сможет сбивать спутники, на вооружение ракета поступит к 2022 году, сообщают СМИ США.

Источники CNBC со ссылкой на отчеты разведки США утверждают, что истребитель МиГ-31 в сентябре переносил лишь имитацию ракеты, проверяя совместимость. Сообщается, что учения, которые начались в сентябре должны завершиться в среду, передает РИА «Новости».

В 2019 году пройдут пуски имитаций с летательных аппаратов, а где-то через четыре года ракеты поступят на вооружение.

Источники заявляют, что Китай и США уже разработали похожие противоспутниковые ракеты, при этом не уточняется, приняты ли те на вооружение.

В сентябре сообщалось, что самолеты МиГ-31 могут получить возможность сбивать спутники.