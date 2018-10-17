США обвинили Россию в отправке боевых лазеров в космос

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, контролю и соблюдению прав человека Илем Поблет заявила, что Россия якобы осуществила размещение боевых лазеров в космосе, сообщает Daily Mail.

Поблет утверждает, что лазерная система якобы способна отключить американские спутники, передает RT.

«Для США эти события – еще одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике», – сказала Поблет в ООН.

Она отметила, что США обеспокоены «необычной активностью» России в космосе.

Ранее Поблет на конференции ООН по разоружению заявляла о «тревожных» действиях России в области создания «космического оружия». Она отмечала, что США обеспокоены созданием Россией нового космического вооружения, в том числе боевого лазерного комплекса «Пересвет» и спутника-«наблюдателя».

В марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе, который получил название «Пересвет». В июле в Минобороны сообщили, что комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.