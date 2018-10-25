Аксенов рассказал об использовании его денег для выявления взяточников в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своем участии в выявлении взяточников в органах власти региона.

Аксенов сообщил, что только «со своей стороны» в 2018 году «направил более восьми эпизодов по взяточничеству». Он уточнил, что «и свои деньги давал» на «реализацию мероприятия», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Крым 24».

Глава региона рассказал, что свыше 2 млн рублей находятся как вещдоки в различных уголовных делах, которые были переданы «различным товарищам по взяткам».