«Зенит» обыграл французский «Бордо» в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» в домашнем матче третьего тура Лиги Европы одержал волевую победу над соперниками из французского «Бордо».

Счет в матче на «Санкт-Петербург Арене» на 26-й минуте открыл игрок гостей Джимми Бриан. На 40-й минуте Артем Дзюба после подачи с фланга головой забил ответный мяч. Во втором тайме он же на 53-й минуте не забил пенальти. Зато на 85-й минуте отправил в прорыв Далера Кузяева, который вышел один на один и вывел сине-бело-голубых вперед.

После трех туров подопечные Сергея Семака набирают 7 очков и занимают первое место в группе C. На втором месте чешская «Славия» (6 очков), далее идут датский «Копенгаген» (4) и «Бордо» (0).