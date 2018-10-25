Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 24 копейки – до 65,92 рублей, курс евро поднялся на 36 копеек, составив 75,18 рубля.

Нефть Brent подешевела до 75,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».