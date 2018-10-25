АКРА оценила вероятность санкций США против госдолга России

Эксперты АКРА оценили вероятность введения американских санкций в отношении российского госдолга и запрета для российских банков на расчеты в долларах.

В макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства говорится, что эксперты АКРА считают введение в ноябре санкций США в отношении российского госдолга высоковероятным, передает ТАСС.

Оценка АКРА основывается на том, что эта мера, в случае ее применения, не затронет интересы американцев, инвестирующих в российские облигации, если они владеют ранее выпущенными российскими ценными бумагами и сохраняют их до момента погашения долга.

«Более того, с начала года и до конца лета порядка четверти держателей из США продали свои облигации. К ноябрю их, вероятно, останется еще меньше», – считает АКРА.

Рейтинговое агентство оценивает долгосрочный эффект от введения ограничения на покупку российского госдолга, как сдвиг вверх на 0,5-0,7 п.п. стоимости рублевого заимствования государства за счет сокращения базы потенциальных инвесторов.

При этом агентство отмечает, что введение запрета на расчеты в долларах США для российских банков менее вероятно.