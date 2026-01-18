Al Hadath: Сирийская армия вошла в центр Ракки

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя сирийских военных, город расположен на берегу Евфрата примерно в 520 км к северо-востоку от Дамаска. В сообщении отмечается, что правительственным войскам удалось взять под контроль стратегическую автотрассу Алеппо – Ракка – Дейр-эз-Зор, соединяющую северные провинции страны, передает ТАСС.

В связи с обострением ситуации в регионе, иракские военные силы, дислоцированные на границе с Сирией, были приведены в состояние повышенной боеготовности, передает телеканал Al Hadath. По словам источников в иракских структурах безопасности, «силы на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной боеготовности», однако на данный момент переброски дополнительных военных подразделений на границу не зафиксировано.

Иракская сторона, по информации телеканала, выражает обеспокоенность положением в тюрьмах, где содержатся сторонники и бывшие боевики группировки «Исламское государство*» (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в России). Эти пенитенциарные учреждения находятся вблизи границы с Ираком и до недавнего времени контролировались курдским альянсом «Силы демократической Сирии».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что властям Сирии следует немедленно остановить военную операцию против формирований курдских «Сил демократической Сирии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственные войска заняли не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которые ранее контролировали курдские формирования. Командование СДС назвало действия сирийской армии «вероломными». Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа.