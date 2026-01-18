  • Новость часаBild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Европа пригрозила США торговым ответом на ультиматум Трампа
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    59 комментариев
    18 января 2026, 16:55 • Новости дня

    Al Hadath: Сирийская армия вошла в центр Ракки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения сирийской армии вошли в центральные районы города Ракка, являющегося административным центром одноимённой провинции, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя сирийских военных, город расположен на берегу Евфрата примерно в 520 км к северо-востоку от Дамаска. В сообщении отмечается, что правительственным войскам удалось взять под контроль стратегическую автотрассу Алеппо – Ракка – Дейр-эз-Зор, соединяющую северные провинции страны, передает ТАСС.

    В связи с обострением ситуации в регионе, иракские военные силы, дислоцированные на границе с Сирией, были приведены в состояние повышенной боеготовности, передает телеканал Al Hadath. По словам источников в иракских структурах безопасности, «силы на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной боеготовности», однако на данный момент переброски дополнительных военных подразделений на границу не зафиксировано.

    Иракская сторона, по информации телеканала, выражает обеспокоенность положением в тюрьмах, где содержатся сторонники и бывшие боевики группировки «Исламское государство*» (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в России). Эти пенитенциарные учреждения находятся вблизи границы с Ираком и до недавнего времени контролировались курдским альянсом «Силы демократической Сирии».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что властям Сирии следует немедленно остановить военную операцию против формирований курдских «Сил демократической Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственные войска заняли не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которые ранее контролировали курдские формирования. Командование СДС назвало действия сирийской армии «вероломными». Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры начали менять «схему Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилые люди, продающие квартиры, стали использовать аргумент недееспособности для оспаривания уже завершенных сделок, что увеличивает риски для покупателей, отмечают СМИ.

    После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пожилые продавцы квартир в России начали применять новую схему для расторжения сделок, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал Mash.

    Теперь вместо ссылок на давление или обман они обращаются к статье 177 Гражданского кодекса России, утверждая, что не осознавали свои действия из-за проблем с головой.

    Mash приводит пример, когда в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., которая оформила ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, Ольга предоставила справку о дееспособности, но позже заявила, что деньги отдала мошенникам, а после решения по делу Лурье и Долиной стала настаивать на своей невменяемости в момент сделки.

    Юристы считают, что этот аргумент слабее прежних, однако он представляет серьезную угрозу для покупателей. Если суд примет справку о невменяемости продавца, новые владельцы могут потерять и квартиру, и деньги.

    Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной.

    А юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    Комментарии (24)
    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (15)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Трамп решил ввести пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, передает ТАСС. Пошлины начнут действовать с первого февраля 2026 года и будут увеличены до 25% первого июня того же года. Эти меры останутся в силе до достижения сделки о полном приобретении Гренландии Соединенными Штатами, заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    По словам американского лидера, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». Он подчеркнул, что считает ситуацию угрозой безопасности и выживанию планеты. Трамп также отметил, что США на протяжении многих лет субсидировали эти страны, не требуя компенсаций.

    Президент подчеркнул, что Вашингтон открыт для немедленных переговоров с Данией и другими странами, чтобы достичь соглашения по Гренландии. Он заявил, что противоракетная система «Золотой купол» сможет эффективно функционировать только при включении Гренландии, и подчеркнул, что на безопасность по этой программе тратятся сотни миллиардов долларов, включая защиту Канады.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    9 комментариев

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене выступили с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

    Комментарии (15)
    18 января 2026, 11:04 • Новости дня
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Абсурдные прогнозы» сбываются, следует из последних мировых новостей. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя примеры новостных сюжетов в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что так называемые абсурдные прогнозы, которые он готовил в 2022–2024 годах, начали сбываться . Как подчеркнул Медведев, «сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются».

    В качестве примеров он упомянул заявления французских официальных лиц о планах поставить на голосование вопрос о выходе страны из НАТО. В перечень вошла и оценка лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, назвавшей правящий на Украине режим фашистским.

    Медведев также указал на позицию президента Молдавии Майи Санду и премьера Александра Мунтяну, которые, по его словам, поддерживают идею ликвидации республики и объединения с Румынией.

    В числе других приведенных примеров оказались сообщения о подготовке Соединенных Штатов к атаке на Гренландию и планах американского лидера объявить о контакте людей с инопланетянами. Медведев отдельно выделил новость о том, что европейские страны могут быть наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотниками.

    Он назвал актуальные цифры набора контрактников в вооруженные силы России за 2025 год.

    Также Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии.

    Комментарии (7)
    17 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области

    Балицкий назвал освобождение Прилук этапом освобождения Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Освобождение населенного пункта Прилуки в Запорожской области российскими военнослужащими стало не только тактическим успехом, но и важным этапом на пути к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в Мах .

    По словам главы региона, это событие создало условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь территории. Балицкий отметил, что что успех операции стал очередным подтверждением героизма, отваги и профессионализма российских военных.

    Губернатор также поздравил жителей области с этим событием и заявил, что освобождение Прилук – это шаг к восстановлению исторической справедливости и установлению мира, а также освобождение еще одного населенного пункта и его жителей.

    Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 02:57 • Новости дня
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии, пишет Tagesspiegel.

    Мерц отметил, что в 2025 году на одного работника в среднем пришлось 14,5 дня нетрудоспособности. «Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо?» – приводит слова Мерца РЕН ТВ со ссылкой на Tagesspiegel.

    Глава правительства также раскритиковал возможность оформления больничного по телефону, которая осталась после пандемии COVID-19, и сообщил о намерении своей партии ХДС отменить данную практику. По его словам, это решение должно повысить экономические показатели страны. Мерц подчеркнул, что необходимо создать такие стимулы, чтобы граждане были заинтересованы в работе и стремились к повышению производительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать. Мерц заявил, что Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения.

    Комментарии (3)
    18 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Welt: Влиятельный депутат Рады заявила о необходимости отказаться от Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    Комментарии (19)
    18 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по поводу пошлин США на европейские товары, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X Дмитриев обратился к Каллас с советом: «Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" – не демонстрация силы, о которой вы думаете».

    Ранее Кая Каллас заявила, что новые пошлины на европейские товары, введенные Вашингтоном из-за военных учений в Гренландии, приведут к тому, что и США, и Евросоюз станут беднее. По словам Каллас, такие действия могут отвлечь НАТО от предоставления поддержки Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что из-за сложной ситуации в мире сейчас самое время начать пить.

    Комментарии (10)
    17 января 2026, 18:34 • Новости дня
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть военнослужащих ВСУ, среди которых оказались и офицеры, сдались в плен юго-западнее Гуляйполя, где их передвижение контролировалось с помощью квадрокоптера.

    Видео с моментом сдачи украинских военных оказалось в распоряжении ТАСС. На кадрах видно, как шестеро военнослужащих ВСУ идут с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

    Плененные служили в 108-й отдельной бригаде теробороны. Их командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ направило в сторону позиций российской группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.

    Сдача в плен происходила под контролем квадрокоптера, которым управляли бойцы 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток». В состав сдавшейся группы входили офицеры.

    Ранее Марочко сообщил, что солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что привело к обрушению фронта и продвижению российских войск в Запорожской области.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    Комментарии (9)
    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    Комментарии (16)
    17 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    @ кадр из видео

    Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара по «венесуэльскому сценарию», имитирующие устранение руководства Тайваняза две минуты, сообщает Nikkei Asia.

    Учения китайских военных по нанесению «обезглавливающего удара» были проведены в нераскрытом месте и с участием засекреченных подразделений, передает РБК.

    Nikkei Asia отмечает, что маневры были направлены на демонстрацию возможностей, схожих с американской операцией по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, группа специального назначения использовала военный дрон для наведения на цель, после чего совершила ночной рейд. Для обхода охраны бойцы применили арбалеты военного образца, а затем ликвидировали четырех условных «террористов».

    Весь учебный рейд занял менее двух минут. Подробности о месте проведения, времени учений и конкретных подразделениях не разглашаются.

    Ранее вооруженные силы Китая привели себя в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 07:48 • Новости дня
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании

    Tекст: Антон Антонов

    Инициатива Вашингтона по приобретению Гренландии не противоречит международному праву, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

    Уолтц подчеркнул, что нынешняя администрация «пытается заключить сделку, как это пытался сделать» 33-й президент США Гарри Трумэн в 1940-х годах, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за 25 млн долларов в XX веке. В этом нет ничего плохого», – сказал Уолтц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США купили у Дании нынешние Виргинские острова в 1917 году. Трумэн был готов заплатить за Гренландию 100 млн долларов, однако Копенгаген ответил отказом на такое предложение.

    Комментарии (2)
    17 января 2026, 20:44 • Новости дня
    В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков

    Власти Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков на севере страны

    Tекст: Вера Басилая

    В провинции Гилян на севере Ирана задержаны 50 предполагаемых организаторов беспорядков, общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.

    Правоохранительные органы арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян на севере страны, передает РИА «Новости».

    Глава местного полицейского управления Хосейн Хасанпур отметил, что все лица, причастные к подстрекательству к бунтам или погромам, будут установлены и задержаны.

    Всего, по информации полиции, в регионе задержали более 1,5 тысячи человек, принимавших участие в протестах. Прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны сообщил о задержании 72 организаторов беспорядков. Массовые задержания также прошли в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах республики.

    Массовые проправительственные шествия прошли в различных провинциях Ирана, включая Тегеран.

    Судебные органы Ирана опровергли сообщения о более чем 12 тыс. погибших, назвав эти данные ложными.

    Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что участникам протестов предлагали денежные вознаграждения за совершение преступных действий.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул прямую вовлеченность США и Израиля в последние события в стране.

    Комментарии (2)
    18 января 2026, 02:14 • Новости дня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск через суд требует от OpenAI и Microsoft компенсацию от 79 млрд до 134 млрд долларов, сообщило Bloomberg со ссылкой на иск Маска.

    Маск считает, что из-за смены некоммерческого статуса компании он может потерять потенциальную прибыль, которая значительно превышает размер его первоначального вклада, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Точно так же как ранний инвестор в стартап-компанию может получить прибыль больше, чем его первоначальная инвестиция, неправомерная прибыль, полученная OpenAI и Microsoft, и которые теперь Маск может потерять, значительно превышают первоначальные взносы господина Маска», – заявил его адвокат Стивен Моло.

    Маск вложил в OpenAI 38 млн долларов, когда помогал основать компанию в 2015 году. Маск настаивает на своем праве на часть нынешней стоимости OpenAI, которая сейчас оценивается в 500 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск основал OpenAI вместе с Сэмом Альтманом, Ильей Сцукевером и Грегом Брокманом в декабре 2015 года. Маск вошел в совет директоров, но в 2018 году покинул его. Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI. Маск подал иск против OpenAI и Альтмана, обвинив компанию в нарушении соглашения 2015 года из-за коммерциализации.

    Летом 2025 года Маск подал в суд на Apple и OpenAI. Маск обвинил эти компании в сговоре для блокировки конкурентов.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (3)
    Главное
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации