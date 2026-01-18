Минздрав опроверг распространение нового типа аденовируса в России

Tекст: Ольга Иванова

В настоящее время нет данных, свидетельствующих об угрозе пандемии из-за распространения аденовируса, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает РИА «Новости». По его словам, в структуре возбудителей ОРВИ в России доля аденовирусов существенно ниже, чем вирусов гриппа и риновирусов.

Чуланов подчеркнул, что сообщения о новом типе аденовируса, который якобы распространяется в США и поражает жизненно важные органы, не подтверждены официальными данными американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Эксперт отметил, что приводимые некоторыми СМИ цифры заболевших, госпитализированных и умерших отражают статистику по гриппу, а не по аденовирусу.

Он добавил, что аденовирусы входят в число частых возбудителей ОРВИ, но их доля в России в начале 2026 года составила всего 0,8%. Всплеск заболеваемости наблюдается в холодное время года, в основном болеют дети и молодые люди.

Аденовирусная инфекция проявляется разнообразными симптомами, включая повышение температуры, кашель, боль в горле, заложенность носа и слабость. Она может осложняться фарингитом, конъюнктивитом, гастроэнтеритом, пневмонией и бронхитом. Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, реже – пищевой и контактно-бытовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Ирина Бабаченко отметила, что отсутствие насморка в первые два дня болезни выделяет грипп среди других ОРВИ. У больных часто наблюдается высокая температура до 40 градусов.