Власти Ростова сообщили о сохранении пострадавшего подъезда после атаки БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Поврежденный в результате атаки БПЛА подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону удастся сохранить, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин, сославшись на предварительное заключение экспертов по итогам встречи с жителями. «По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, а после всех работ можно будет использовать для проживания», – сообщил Скрябин.

В настоящий момент в доме проводятся временные страховочные работы, направленные на укрепление несущих конструкций пострадавшего подъезда. Муниципальные службы продолжают мониторинг ситуации с безопасностью сооружения.

Скрябин также отметил, что уже в середине следующей недели жильцам организуют поочередный доступ в квартиры для изъятия документов и ценных вещей. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей обо всех этапах обследования и восстановления дома.

Ранее в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах.

Слюсарь сообщал, что пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.