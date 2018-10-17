Матильда отреагировала на женитьбу Шнурова

Матильда Шнурова (Елена Мозговая) отреагировала на сообщения о свадьбе своего бывшего мужа, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

На своей странице в Instagram она опубликовала стихотворение Андрея Дементьева «Ни о чем не жалейте».

«Если то, что случилось, нельзя изменить// Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,// С этим прошлым порвите непрочную нить», – написала Шнурова.

Ранее музыкант заявил в соцсетях, что «ни разу не холостяк», после заявлений в прессе о тайной свадьбе с 26-летней Ольгой Абрамовой.

Напомним, Матильда и Сергей Шнуровы развелись после восьми лет брака в августе 2018 года.