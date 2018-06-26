Матильда высказалась о разводе со Шнуром

Матильда Шнурова обратилась к «конспираторам» с призывом оставить ее в покое; повышенное внимание к личной жизни светская львица начала замечать после объявления о разводе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Шнурова обратилась в Instagram к «конспираторам, наблюдателям, исследователям, толкователям» и «доброжелателям» с призывом «жить своей жизнью».

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 26 Июн 2018 в 8:42 PDT

«Жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя свое любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно», – написала она.

Светская львица, поднимая тему своего развода со Шнуровым, добавила, что «порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле».

Ранее стало известно, что причиной развода звездной пары могли стать измены со стороны Матильды.