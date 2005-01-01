Названа причина развода Шнура

Причиной развода лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова с женой Еленой (Матильдой) могла стать измена последней, пишут СМИ.

Источник газеты сообщил, что ушел из брака Шнуров, а не жена, потому что устал от скандалов и конфликтов дома. Скандалы могли быть связаны с тем, что Матильда стала тусоваться и иногда не появлялась дома, якобы начала ему в отместку погуливать, пишет «Комсомольская правда».

«Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй», – сообщил собеседник издания.

Отмечается, что она потом просила прощения, но для него такое поведение оказалось неприемлемым.

Отмечается, что Матильда (Елена Мозговая) стала третьей супругой Шнура. Они поженились в 2010 году. На следующий год при поддержке мужа Матильда открыла балетную школу для взрослых «Айседора», а в 2012 году – ресторан «КоКоКо», который сейчас приносит прибыль.

В начале июня Шнуров говорил, что причина развода не в изменах, а Матильда ушла от него сама, хотя он пытался сохранить брак.

В конце мая жена лидера группы «Ленинград» Елена Шнурова сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.