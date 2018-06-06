Шнур раскрыл Минаеву подробности развода с женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью писателю Сергею Минаеву подробности развода со своей супругой Еленой (Матильдой).

«Когда мы говорили с тобой год назад, ты сказал: «Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла». Сейчас вы решили развестись. Что произошло за эти 12 месяцев?» – спросил Минаев у Шнурова, передает Esquire.

Музыкант ответил, что произошло «столько всего, что можно книгу написать». Шнуров не дал прямой ответ на вопрос, чувствует ли он себя виноватым в разводе, заметив, что «экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку».

Также лидер «Ленинграда» сказал, что причина развода не в изменах. По его словам, Матильда ушла от него сама.

Шнуров также добавил, что пытался сохранить брак. «Но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», – признался он.

Ранее Шнур объяснил причину развода в стихах.

В конце мая жена лидера группы «Ленинград» Елена Шнурова сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.