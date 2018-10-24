Шнуров официально подтвердил слухи о женитьбе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о своей четвертой женитьбе.

Шнуров признался в любви своей четвертой жене 26-летней Ольге Абрамовой, опубликовав стихотворение в Instagram:

«Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, – не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, – мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк».

Подписчики музыканта поздравили его с бракосочетанием, которое состоялось 20 октября в Санкт-Петербурге. Известно, что Абрамова переехала в Москву с родителями из Екатеринбурга, когда ей было 14 лет.

Со своей женой Матильдой Шнуров развелся в августе 2018 года. Это был его третий брак. У него двое детей: дочери Серафиме 25 лет, сыну Аполлону – 18.