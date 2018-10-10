Шнуров решил жениться в четвертый раз

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был замечен в петербуржском ЗАГСе; перед этим он объявил группе о намерении жениться, сообщают СМИ.

Его заметили в одном из ЗАГСов 10 октября. По данным источников, он снова собрался жениться. Об этом сообщает «Фонтанка», публикуя видео со Шнуровым из ЗАГСа на Английской набережной, снятое очевидцами.

По данным источников издания, Шнуров на прошлой неделе объявил группе, что собирается вновь жениться. Заявление он сделал со словами: «Жизнь меня ничему не учит».

Ранее он был замечен на стадионе на Крестовском острове в компании блондинки.

Со своей женой Матильдой Шнуров развелся только 15 августа 2018 года. Это был его третий брак. У него двое детей: дочери Серафиме 25 лет, сыну Аполлону – 18.

При этом 10 октября Шнуров удалил все фотографии из своего Instagram и опубликовал новое – с фингалом под глазом.