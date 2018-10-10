Шнуров вернулся в Instagram с синяком

Фронтмен музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернулся в Instagram после удаления всех фотографий.

Исполнитель опубликовал фото, на котором можно заметить, что под глазом у Шнурова синяк. В подписи к селфи он отметил, что его якобы ударил поклонник, недовольный удалением постов в Instagram.

«Так вот, с помощью насилья, я вернулся в лоно, пострадавший очень сильно, даже вероломно», – пишет Шнуров.

8 октября Шнуров удалил из своего аккаунта соцсети Instagram все публикации.