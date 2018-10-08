Шнуров удалил все материалы из своего Instagram

Фронтмен музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров удалил из своего аккаунта соцсети Instagram все публикации.

Несмотря на активное прежде использование социальной сети для информирования фанатов и общения с ними, сейчас на странице Шнурова ноль публикаций. Впрочем, по-прежнему доступны описание аккаунта, ссылка на канал YouTube и раздел «Отметки».

На странице артиста свыше 3,7 млн подписичков.

Сам Шнуров никак не прокомментировал очистку своего аккаунта в Instagram. По сообщениям СМИ, от комментариев также отказалась и пресс-служба его группы.

Ранее на своей странице в соцсети лидер «Ленинграда» ответил подписчикам на критику нового клипа на песню «Цой».

1 октября в Instagram Шнуров в привычной для себя манере поделился тем, что его обсуждают бабушки во дворе.