Шнуров ответил критикам своего нового клипа

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на критику своего нового клипа «Цой».

«Бухаю – возмущаются. Не бухаю – возмущаются. Матерюсь – негодуют. Не матерюсь – негодуют еще больше. ********** [Офигительно]», – написал музыкант на своей странице в Instagram.

Так Шнуров ответил поклонникам, раскритиковавшим его новый клип «Цой», опубликованный ранее на Youtube. По сценарию, одинокий космонавт Шнуров остается на корабле, ни в чем себе не отказывает, и к нему в гости приходит инопланетянин. Затем в космический корабль врезается автомобиль Tesla, и герои эвакуируются. Параллельно в ролике появляется реклама банка и алкоголя.

Менее чем за сутки клип посмотрели более 600 тыс. раз, однако в комментариях к клипу появилось много недовольных сообщений.

«Шнур – удали это видео, а мы притворимся, что его не видели!», «Да ладно! Где Ленинград? Что за? Киркоров и то лучше исполнять стал!», «Даже не знаю кто больше опозорился Шнур или Банк? Клип и песня – разочарование!», – написали поклонники, заявив, что песня и видеоряд не совпадают.

Ранее Шнуров появился на премии журнала GQ «Человек года» с новой спутницей.