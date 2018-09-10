Шнуров вышел в свет с новой девушкой

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров появился на премии журнала GQ «Человек года» с новой спутницей.

Видео с мероприятия опубликовано в Twitter телеканала «Рен-ТВ».

В интервью Telegram-каналу Super музыкант признался, что девушку зовут Варвара и она поэтесса.

Про словам очевидцев, Сергей и Варвара провели большую часть вечера в обнимку.

Напомним, в конце августа в Сети появились откровенные фотографии Шнурова с моделью из Санкт-Петербурга.