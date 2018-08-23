Петербургская модель показала поцелуи со Шнуровым

Модель из Санкт-Петербурга Ксения Костровская опубликовала откровенные фотографии с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Модель из Санкт-Петербурга Ксения Костровская выложила в Instagram серию фотографий, на которых целует музыканта Сергея Шнурова:

«Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним», – цитирует девушку издание «Вокруг ТВ». На момент публикации снимки были удалены из соцсетей, но некоторые источники успели их сохранить.

Публикация от SuperStarNews (@supersnews) 27 Авг 2018 в 1:50 PDT

О девушке известно мало: она имеет отношение к студии макияжа и татуажа, а также занимается эстетической косметологией.

Публикация от Ksenia_k (@kostrovskaya_k) 23 Авг 2018 в 1:05 PDT

Отметим, что после развода Шнурову приписывали романы с актрисой Оксаной Акиньшиной, блогером Никой Белоцерковской и другими.

Ранее Матильда Шнурова официально объявила о разводе с музыкантом. Шнуров объяснил причину развода в стихах. О разрыве пары стало известно в мае этого года, когда Матильда сделала соответствующее заявление.