Шнур объяснил причину развода в стихах

Сергей Шнуров написал стихотворение, где признался, что у него было много женщин.

Лидер группы «Ленинград» написал в Instagram матерное стихотворение, в котором заявил, что у него было немало муз, несмотря на штамп в паспорте:

«Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым – предложений лом».

По признанию музыканта, он готов был броситься к ногам муз, и ему ничего не было жалко для новых пассий.

«Тут и к бабке не ходи, женщин много – я один», – заканчивает он свое стихотворение, и публикует фотографию, на которой широко улыбается.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на первом концерте группы «Ленинград» после сообщения Сергея Шнурова о разводе с супругой.

Ранее жена лидера группы «Ленинград» сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.

В конце мая в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Еленой Шнуровой.