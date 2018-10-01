Шнуров признался, что его обсуждают бабушки во дворе

Лидер группы «Ленинград» объяснил, что означает его выход из парадной в белых тапочках, и заявил, что его обсуждают бабушки во дворе, строя различные догадки о музыканте.

«Если, допустим, я утром вышел из парадной в тапочках, то бабули во дворе тут же начинают строить догадки и комментировать. Что это значит? К бабе я иду или от бабы? Кончилась ли в моей крови водка или только началась? Разлюбил ли я деньги или наоборот настолько полюбил, что наконец-то начал копить? Опустился я или возвысился, в конце концов? Так вот. Хочу внести ясность. Если утром я вышел из парадной в тапочках, то это ровным счетом ничего не значит», – написал Шнуров в Instagram.

«Бабули не следят за тобой в Instagram», – пошутил evgenii_tiukalov.

«Если в тапочках вышел, а не вынесли это все же кое-что значит», – считает fructus.amarus.

«Прелесть эти бабули! У нас тоже сидят и строят догадки о жизни мимо проходящих», – отметила queenmother_1950.

Ранее Шнуров ответил критикам своего нового клипа.