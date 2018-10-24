Eni вышла из проекта с Роснефтью в шельфе Черного моря

Итальянская нефтегазовая компания Eni вышла из проекта с Роснефтью на шельфе Черного моря; в данный момент обсуждается и временная приостановка проектов на шельфе Баренцева моря, сообщил сотрудник аппарата правительства России в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Италии Джузеппе Конте.

Источник сообщил, что «после завершения в марте 2018 года бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта, который состоялся в марте 2018 года», передает «Прайм».

В данный момент обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря.

Роснефть и Eni приступили к реализации проектов по разработке месторождений на шельфе Черного («Западно-Черноморская площадь») и Баренцева морей (участки «Федынский» и «Центрально-Баренцевский») в июне 2013 года.

В 2012 году компании договорились о разведке и разработке данных участков в форме совместных предприятий.

Eni получила в проектах 33,33%. По условиям соглашения итальянская сторона полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.

Отметим, что в мае Роснефть опровергала выход Eni из совместных предприятий.

До этого сообщалось, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире ExxonMobil выходит из целого ряда совместных проектов с Роснефтью. При этом британская нефтегазовая компания BP заявляла, что намерена продолжить работу с российской компанией.