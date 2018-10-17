Пилот авиации ВМС США исполнил «маневр пениса»

Военно-морские силы США начали расследование в связи с «маневром пениса», выполненным экипажем самолета T-34 в небе над Калифорнией.

Одномоторный учебно-тренировочный самолет T-34 Mentor, принадлежащий морской истребительной тренировочной эскадрилье Miramar 101, исполнил свой незамысловатый маневр 23 октября в небе над Калифорнией перед возвращением на базу в аэропорте Палм-Спрингс.

«Это был рассчитанный маневр, призванный принести радость во все более разделенный мир, остро нуждающийся в объединяющем смехе и общении. Как Клод Моне наносил мягкие хирургически дотошные мазки кистью на свои культовые картины, так и пилот T-34 ловко, подобно ножу, разрезающему горячее масло, вел самолет по небу», – иронизирует автор статьи в Marine Corps.

Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar pic.twitter.com/WgrgkKzRln — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 23 октября 2018 г.

Майор ВМС США Йозеф Паттерсон подтвердил, что исполнивший маневр «пениса» самолет действительно принадлежит эскадрилье Miramar 101, однако военный не смог сказать, был ли пилот инструктором или тренировался. В то же время Паттерсон отметил, что расследование по данному вопросу уже началось, добавив, что рисунок затмевает многие добрые дела, совершенные морскими пехотинцами.