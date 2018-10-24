Украинский депутат раскритиковал Киев за дискриминацию крымчан

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко раскритиковал отказ украинских властей выплачивать пенсии и социальные выплаты жителям Крыма.

Мирошниченко в эфире телеканала NewsOne заявил, что так как власти Украины считают Крым своей территорией, они должны предоставлять жителям полуострова полный пакет гарантий, который прописан в конституции, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в данный момент крымчане «абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий», так как «никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда».

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина по-прежнему считает Крым своей оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно». Он также объяснял, почему Крым является российской территорией.

В свою очередь в Крыму объяснили нежелание Запада признавать референдум о воссоединении с Россией.