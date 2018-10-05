В Крыму объяснили нежелание Запада признавать референдум о воссоединении с Россией

Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что западные страны не признают итогов крымского референдума, так как вместе с ними придется признать факт госпереворота на Украине.

Константинов считает, что в момент референдума на полуострове юридически Украины как страны не существовало, так как шел вооруженный государственный переворот, передает РИА «Новости».

«С 20 февраля по 25 мая Украины как государства не существовало. Организация государственного переворота – это очень серьезное международное преступление, у которого есть организаторы и исполнители. Признание референдума в Крыму – это признание в том числе и госпереворота на Украине, а этого никто не хочет делать», – поделился мнением глава крымского парламента во время встречи с норвежской делегацией.

Напомним, норвежцы прибыли в Крым на шесть дней. Среди прибывших – общественные деятели, представители науки, искусства, бизнеса и сельскохозяйственной сферы. Зарубежная делегация пробудет на полуострове до 6 октября.

Приехавшие в Крым норвежцы были поражены темпами развития Крыма после воссоединения региона с Россией. Глава делегации признал Крым российским, отметив, что во время референдума права местных жителей не нарушались.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Украина по-прежнему считает Крым своей оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».