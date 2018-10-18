Путин объяснил, почему «Крым наш»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» заявил, что крымчане сами попросились в состав России через референдум.

«Крым – это наше. А наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали... Люди пришли в Крым на референдум и проголосовали: хотим быть независимыми, а следующим шагом - в составе России», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, «здесь же у всех демократия», которая является властью народа. «Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли на референдум в Крыму и проголосовали: хотим быть а) – независимыми, следующим шагом – хотим быть в составе России», – пояснил президент.

Путин также вспомнил ситуацию с объявлением независимости Косово. Тогда решение принимал парламент, а референдум не проводился.

«Давайте будем спорить, смотреть документы ООН, посмотрим, что такое устав ООН, где написано о праве нации на самоопределение. Будем спорить бесконечно. Но мы исходим из волеизъявления людей, живущих на этой территории», – добавил он.

Ранее в Крыму объяснили нежелание Запада признавать референдум о воссоединении с Россией.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Украина по-прежнему считает Крым своей оккупированной территорией. Путин заявлял, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».