Глава Госдепа выступил с угрозами в адрес Пакистана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом примет меры против Пакистана, если Исламабад не активизирует борьбу с терроризмом и не предпримет усилия для нормализации обстановки в Афганистане.

По словам Помпео, политика Соединенных Штатов в отношении Южной и Центральной Азии не изменилась, о чем в Белом доме «ясно дали понять», передает ТАСС.

«Наши ожидания заключаются в том, что Пакистан не станет давать пристанище террористам на своей западной границе. (...) Пакистан будет привлечен к ответственности, если не добьется этого, если не будет прилагать искренние усилия такого рода», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Пентагон отказался выделить Пакистану финансовую помощь, обвинив Исламабад в недостаточности предпринимаемых мер для борьбы с террористами. Пакистан выразил возмущение по поводу утверждений Госдепа о действующих на территории республики террористах.

Напомним, в октябре стало известно о попытках Соединенных Штатов договориться о мире с представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан».