Состоялись переговоры спецпредставителя США по Афганистану с талибами

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в столице Катара состоялась встреча представителей запрещенного в России радикального движения «Талибан» с недавно назначенным специальным представителем Соединенных Штатов по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Информацию о состоявшей встрече изданию сообщил неназванный осведомленный источник, однако он не смог уточнить, о чем именно шла речь в ходе переговоров, передает ТАСС.

При этом в Госдепартаменте факт встречи талибов и Халилзада, назначенного в прошлом месяце на пост спецпредставителя США по Афганистану, подтверждать отказались.

Издание отмечает, это уже вторая встреча официальных лиц США с представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан» за последние несколько месяцев.

Напомним, в начале сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан для обсуждения мира с талибами.