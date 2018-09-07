Глава Пентагона прибыл в Афганистан для обсуждения мира с талибами

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыли с необъявленным визитом в Кабул, чтобы на месте обсудить перспективы мирного договора с боевиками радикального движения «Талибан».

По данным Reuters, в ходе визита в Афганистан Мэттис и Данфорд намерены провести встречу с новым командующим войсками США и НАТО в республике генерал-лейтенантом Остином Скоттом Миллером, который приступил к исполнению обязанностей со 2 сентября, передает ТАСС.

Напомним, во вторник правительственный квартал в Кабуле подвергся ракетному удару. После этого Кабул отказался участвовать в московской встрече по Афганистану, куда ранее согласились приехать лидеры запрещенного в России движения «Талибан».