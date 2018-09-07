Глава Пентагона прибыл в Афганистан для обсуждения мира с талибами

Взгляд
7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков

Британия пытается выставить российских разведчиков полными идиотамиФото: Metroplitan Police/Global Look Press
Нужно признать, что в плане расследования «дела Скрипалей» британцы сделали немало. Сделанного ими достаточно, чтобы показать запуганному «русской угрозой» обществу «убедительную картину преступления». Но она будет убедительной только для европейских обывателей, но не для тех, кто разбирается в особенностях работы разведки. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Вселенского патриарха обвинили в ереси

Константинопольский патриарх Варфоломей претендует на исключительные права на решение всех проблем православного мираФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
«Православный мир поставлен на грань грандиозного раскола». «Варфоломей фактически наделил себя всеми правами папы римского, то есть явно провозгласил ересь». Такими словами религиоведы комментируют слова Константинопольского патриарха о своем главенстве над прочими православными церквями. Заявление Варфоломея имеет прямое отношение к попытке Киева узаконить церковных раскольников на Украине. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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        • Никак не сказываются

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          Глава Пентагона прибыл в Афганистан для обсуждения мира с талибами

          7 сентября 2018, 07:32

          Текст: Антон Никитин

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          Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыли с необъявленным визитом в Кабул, чтобы на месте обсудить перспективы мирного договора с боевиками радикального движения «Талибан».

          По данным Reuters, в ходе визита в Афганистан Мэттис и Данфорд намерены провести встречу с новым командующим войсками США и НАТО в республике генерал-лейтенантом Остином Скоттом Миллером, который приступил к исполнению обязанностей со 2 сентября, передает ТАСС.

          Напомним, во вторник правительственный квартал в Кабуле подвергся ракетному удару. После этого Кабул отказался участвовать в московской встрече по Афганистану, куда ранее согласились приехать лидеры запрещенного в России движения «Талибан».


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