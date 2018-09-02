Пентагон отказался выделить Пакистану 300 млн долларов

США перенаправили «на другие нужды» 300 млн долларов, изначально предназначавшиеся Пакистану, сообщил представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

Средства уже были заморожены, глава Пентагона Джеймс Мэттис принял окончательное решение об отмене финансовой помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Пентагон ждет одобрения Конгресса США, чтобы потратить деньги на «другие срочные цели».

5 сентября ожидается визит главы Госдепа Майка Помпео в Исламабад.

Напомним, Вашингтон считает, что Пакистан прилагает недостаточно усилий для борьбы с терроризмом.

США уже удерживали 500 млн долларов помощи Пакистану, что в итоге доводит общую сумму до 800 млн долларов. США призывали Пакистан «заработать» предоставленную финансовую помощь.